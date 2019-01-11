Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Samsun'a giden Güven Sümbül (26) idaresindeki 05 DL 041 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Selim Köse'nin (44) kullandığı 34 DU 9099 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Hülya Köse, Sultan Oral (36) ve Gurbet Çetinkaya (30) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA