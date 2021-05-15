Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan hafif ticari araç takla atıp ters durdu, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan hafif ticari araç takla atıp ters durdu, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Ortaköy den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Murat Çobanyönetimindeki 16 GF850 plakalı hafif ticari araç ile İnegöl'den Ortaköy Mahallesi'ne seyir olan Fahrettin Turanyönetimindeki 16 AFB 038 plakalı otomobil virajda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilerek ters dururken, otomobil yoldan çıktı. Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan yolcular Deniz G. (6), Ecrin Ç. Sevgi Ç. ve Eren Ç. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilirken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN