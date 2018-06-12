Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Sivas’ta kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Sivas'ta kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, 02.00 sıralarında Dört Eylül Mahallesi'nde Fatih Caddesi ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Muhammet Y. idaresindeki 38 GM 606 plakalı hafif ticari araç ile Fatih A. idaresindeki 58 BU 803 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Fatih A., Fidan A. ve Gonca A. ile hafif ticari araçta bulunan yaşı küçük Muhammet Hamza Y. yaralandı. Yaralılar Numune Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile inceleme başlatıldı. - SİVAS

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