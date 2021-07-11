Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Akin Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi istikametinden Zafer Mahallesi istikametine seyreden Cihat G. (39) idaresindeki 68 AAH 450 plakalı Citroen marka otomobil kavşağa geldiğinde yakıt aldıktan sonra petrol istasyonundan kavşağa çıkan İrfan K. (52) yönetimindeki 50 AAK 241 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan K.K. (45), M.G. (42), S.K. (25), B.Ö. (8), D.K. (3), H.A.K. (2), F.K. (22) ve K.K. (4) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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