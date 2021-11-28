Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pusatlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 06 COV 570 plakalı hafif ticari araç ile 38 UK 456 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ