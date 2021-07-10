Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serkan Ç., idaresindeki 26 BHU 41 plakalı Citroen marka otomobil ile Mahmut A., idaresindeki 02 KU 229 plakalı Renault marka otomobil Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Serkan Ç., Mahmut A., ve otomobilde bulunan Turan A., yaralandı. Hafif şekilde yaralanan yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine müdahale edildi. Sağlık durumları iyi olan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar hastaneye gitmek istemedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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