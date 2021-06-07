Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi 92.669 sokak ile 92.672 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Y. idaresindeki 42 TC 442 plakalı otomobil ile N. A yönetiminde ki 42 ADL 202 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü D. Y. ile araçta bulunan yaşı küçük çocuk hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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