Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
07.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:38
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Can Özşahinoğlu Bulvarı'nda, İbrahim Değirmen idaresindeki 01 AID 32 plakalı hafif ticari araç ile Naci Korkmaz'ın kullandığı 01 LG 402 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA