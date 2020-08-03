Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Tekirdağ- Malkara yolunun Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Malkara yönüne gitmek için Çavuşköy kavşağından dönmek isteyen İdris Akar'ın kullandığı 59 LN 151 plakalı otomobil ile Tekirdağ yönüne giden Selahattin Harman yönetimindeki 34 BOT 079 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hatice Akar (32) ile hafif ticari araçtaki Fırat Harman (9), Diclenur Harman (12) ve Macide Harman hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA