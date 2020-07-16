Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi üzende meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismini öğrenilemeyen 34 TB 8636 plakalı otomobil, rampa aşağı seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bu sırada karşı şeride geçen otomobil, tam tersi istikamette seyir halinde olan 41 RY 448 plakalı Hamdi G.Ç. idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası savrularak yoldan çıkan otomobil, orada bulunan bir evin bahçesinin duvarına çarparak durabildi. Hafif ticari aracın sürücü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA