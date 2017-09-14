Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

-Hurdaya dönen otomobilin bagajında bulunan yavru köpek jandarma tarafından koruma altına alındı



TOKAT - Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin bagajında bulunan yavru köpek jandarma tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas Karayolu Kızıleniş mevkinde Şaban Güler idaresindeki 06 LSK 39 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek sürücüsü öğrenilemeyen 60 HE 670 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Güler olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişi ile birlikte minibüste yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle ulaşımın tek yönlü olarak trafiğe kapandığı yol olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Hurdaya dönen otomobil bagajından yavru köpek çıktı

Öte yandan kazaya müdahale eden Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekibi otomobilin gaz deposuna müdahale etmek için bagaj kapağını açtıklarında yavru köpekle karşılaştı. Yavru köpek ekipler tarafından bir kutu içerisine konularak su verildi. Jandarma ekipleri ise yavru köpeği araca alarak koruma altına aldı.