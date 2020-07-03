Otomobil ile ezilen köpeği kurtarmak için veterinere götüren kadın konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil ile ezilen köpeği kurtarmak için veterinere götüren kadın konuştu

Maltepe'de bir üniversite personeli, iddiaya göre hastane bahçesinde yatan köpeği fark etmeyerek ezerek ölümüne sebep oldu.

Otomobil ile ezilen köpeği kurtarmak için veterinere götüren kadın konuştu
03.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:39

Maltepe'de bir üniversite personeli, iddiaya göre hastane bahçesinde yatan köpeği fark etmeyerek ezerek ölümüne sebep oldu. Yaralı köpeği veterinere götüren hayvansever Eda Sarıbeyliler olayla ilgili konuşarak, "Bu olay sadede Max'in başına gelen bir şey değil, başka hayvanların başına da sürekli geliyor" dedi.

Maltepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda iddiaya göre, üniversite personelinin 'Max' adını verdiği köpek yolda uyuduğu sırada, B.O. isimli hastane çalışanı köpeği fark etmedi ve aracıyla ezdi. Ezilen köpek tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı köpeği fark ederek veterinere götüren Eda Sarıbeyliler yaşadıklarını anlattı.

Ezilerek ölen köpek 'Max' ile beraber kampüsteki diğer hayvanları da beslediğini ifade eden Eda Sarıbeyliler, "Olay olduğunda ben görmediğim için o an orada olmadığım için bilmiyorum. Kamera görüntülerine ulaştım. Hayvanı veterinere götürdükten sonra araba çarpmış olabileceğini söyledi veteriner. Kamera görüntülerine ulaştık, o sebeple bakıldı çünkü. Kimin yaptığının bulunması için de gittim polise şikayetçi oldum. Sokakta yaşayan bir hayvandı zaten ama zaten Marmara Üniversitesi'nin kampüsünde yaşayan çoğu hayvan benim hayvanım gibi aslında. Ben hepsiyle ben ilgileniyorum. Bununla ilgili yorum yapmama bence gerek yok zaten olay adliyeye taşınmış. Yani hani buna hakim karar verecek, insanların da vicdanen kendi fikirleri oluştu anladığım kadarıyla. Sosyal medyadaki geri dönüşlerden anladığım kadarıyla. Ama bununla ilgili ne diyeyim ki ben kimsenin beyninin içini görmüyorum sonuçta. En azından insan çarptıktan sonra ezdikten sonra durup hani bir şey yapmasını bekler. Çünkü şöyle düşünüyorum hani bu olay üç duyuya hitaben bir şey aslında. Görmedi mi, hissetmedi mi, bağırmasını duymadı mı? Benim aklımdaki soru işaretleri bunlar. Bu olay sadede Max'in başına gelen bir şey değil, başka hayvanların başına da sürekli geliyor. O sebeple umarım bir örnek oluşturur da bununla ilgili yasal bir şeyler yapılabilir artık ülkede.

Bununla yaşamak çok zor gerçekten. Hayvansever olarak yaşamak çok zor çünkü bir gün içerisinde benim mutsuz geçmeyen bir günüm yok. Ben arabayla E-5'te giderken günde hiç olmasa üç tane kedi ölüsü görüyorum. Hiç görmesem. Bununla yaşamak güzel bir şey değil, kimse istemiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var Haber
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi Haber
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Esra Erdoğan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Buse Varol Gonca Vuslateri
Spor Cüneyt Çakır Ivan Obradovic Malcolm Thomas Zeljko Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Milli Ankara Temmuz
Şu an buradasınız: Otomobil ile ezilen köpeği kurtarmak için veterinere götüren kadın konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 12:40:48. #1.14#
title