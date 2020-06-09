Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
09.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:13
Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Camiatik Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, H.A. idaresindeki 68 EN 178 plakalı otomobil, İ. B. yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada bisikletin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA