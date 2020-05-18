Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
18.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:30

Adıyaman'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde Mehmet Emin Atlı idaresindeki 34 CGA 321 plakalı otomobil ile İbrahim Bozan idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada İbrahim Bozan yaralandı. Yaralı elektrikli bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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