Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü Adıyaman'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni yol ayrımı kavşağında Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 MSY 56 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Adıyaman istikametinden Besni istikametine gitmekte olan Muharrem Efe idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Muharrem Efe, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muharrem Efe yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA