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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen trafik kazasında kavşağa kontrolsüz giren otomobil sürücüsü elektrikli bisikletle çarpıştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen trafik kazasında kavşağa kontrolsüz giren otomobil sürücüsü elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan, Uzun Mustafa Caddesi'ne girmek isteyen G. Y. idaresindeki 67 EP 898 plakalı Nissan marka otomobilin sürücüsü kontrolsüz kavşakta Uzunmustafa Caddesi'nden bulvara girmek isteyen İ.G. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen elektrikli bisikletin altında kalan İ.G., bölgeye gelen 112 Acil Ambulans ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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