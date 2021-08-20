Otomobil ile duvara çarpan alkollü sürücü yaralandı
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Otomobil ile duvara çarpan alkollü sürücü yaralandı

Otomobil ile duvara çarpan alkollü sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı.

Aksaray'da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Eskil ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi istikametinden ilçe merkezine seyreden Mustafa K. (31) idaresindeki 42 TL 165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir evin avlu duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan alkol testinde sürücünün 181 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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