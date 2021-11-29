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Otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile cipin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - - Otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile cipin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Erenköy Caddesi üzerinde meydana gelen olayda G.K. idaresindeki 24 EN 024 plakalı otomobil ile S.İ. idaresindeki 38 BG 970 plakalı cip kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile iki araç da yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü G.K. ile çocukları M.K.K. ile Z.K. ve cip sürücüsü S.İ. ile araçta bulunan iki kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı

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