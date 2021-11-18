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Otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Ozan K. idaresindeki 06 DSJ 71 plakalı otomobil ile Hasan Ö. yönetimindeki 64 NA 286 plakalı Ssangyong marka cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Oğuz Ozan K., otomobilde yolcu olarak bulunan Nihat K. ve cip sürücüsü Hasan Ö. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

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