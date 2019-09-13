Otomobil ile cenaze aracı çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille cenaze aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille cenaze aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yücel Avcı (33) idaresindeki 52 DN 005 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu sanayi kavşağında Şerafettin Abaza'nın (56) kullandığı 55 AUT 69 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait cenaze taşıma aracıyla çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Yaşar Karaca (50) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.