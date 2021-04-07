Otomobil ile çarpışan traktör takla attı: 1 yaralı
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Otomobil ile çarpışan traktör takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile çarpışan traktör takla attı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sanayi sitesi girişinde otomobil ile çarpışan traktör takla atarak ters döndü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sanayi sitesi girişinde otomobil ile çarpışan traktör takla atarak ters döndü. Kazada sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Yeni Mahalle istikametine gitmekte olan S.D. idaresindeki 54 AER 164 plakalı Honda markalı otomobil ile sanayi sitesine giriş yapmakta olan H.T. idaresindeki 54 AR 109 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile takla atarak ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.T., sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Otomobil ile çarpışan traktör takla attı: 1 yaralı
Otomobil ile çarpışan traktör takla attı: 1 yaralı
Otomobil ile çarpışan traktör takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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