Otomobil ile çarpışan tır devrildi, meyve suyu kolileri yola saçıldı
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Otomobil ile çarpışan tır devrildi, meyve suyu kolileri yola saçıldı

Otomobil ile çarpışan tır devrildi, meyve suyu kolileri yola saçıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de otomobil ile meyve suyu yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tır üzerindeki meyve suyu kolileri yola saçılırken, 2 sürücü de yaralandı.

Nevşehir'de otomobil ile meyve suyu yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tır üzerindeki meyve suyu kolileri yola saçılırken, 2 sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir - Kayseri karayolunda meydana gelen kazada, Kayseri'den Nevşehir istikametine seyreden 50 SH 592 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kayseri'de faaliyet gösteren meyve suyu firmasının sevkiyatını yapan 38 AN 687 plakalı tırın tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ve otomobil karşı istikamete geçerken, meyve suyu yüklü tır devrildi. Kazada tır üzerinde bulunan meyve suyu kolileri yola savrulurken, iki aracın da sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Otomobil ile çarpışan tır devrildi, meyve suyu kolileri yola saçıldı
Otomobil ile çarpışan tır devrildi, meyve suyu kolileri yola saçıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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