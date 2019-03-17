BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Mert Ö., yönetimindeki 34 BG 408 plakalı motosiklet, iddiaya göre önünde ilerleyen Feyzullah E. yönetimindeki 16 ZS 034 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan Alperen B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Bursa

Kaynak: DHA