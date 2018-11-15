Otomobil ile Çarpışan Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı

BURSA'nın İznik ilçesinde, iddiaya göre kontrolsüz 'U' dönüşü yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İznik-Bursa karayolu eski Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Kubilay Ş. (35) yönetimindeki 16 ACP 576 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolsüz 'U' dönüşü yaptığı sırada plakası olmayan İbrahim C. (25) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim C. ile arkasında bulunan Nevzat U. (29) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Kubilay Ş., ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa