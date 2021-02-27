Otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza Mesudiye Mahallesi Fesleğen Sokak'ta meydana geldi. Onur A. idaresindeki 16 ACS 836 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Basel L. idaresindeki 16 MP 841 plakalı motosiklet ile sokak üzerinde çarpıştı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan Hasan Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek