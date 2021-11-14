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Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 67 TV 378 plakalı Fiat marka otomobil ile kavşaktan dönen Soykan K.B. idaresindeki 06 GD 2381 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

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