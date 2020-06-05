Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

05.06.2020 19:38 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:42

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Bursa-Ankara kara yolu Çitli Kavşağı'nda, Ömer Ç. idaresindeki 30 HJ 880 plakalı otomobil ile Abdülkadir Yazar (64) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Yazar, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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