Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü, savrularak düştüğü yolda hayatını kaybetti.

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü, savrularak düştüğü yolda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Denizli-Ankara karayolu Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan 44 yaşındaki Emine Eksan'a, aynı yönde ilerleyen 35 AOA 415 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Eksan, yola düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sert şekilde yere düşen Eksan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Emine Eksan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

