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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - - Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametinden gelip İnegöl'e seyir halinde olan sürücü T.C. yönetimindeki 16 ANG 091 plakalı motosiklet, Ağaç İşleri Sanayinden karayoluna çıkan H.S. yönetimindeki 16 AOY 340 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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