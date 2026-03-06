Haberler

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü, savrularak düştüğü yolda hayatını kaybetti.

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü, savrularak düştüğü yolda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Denizli-Ankara karayolu Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan 44 yaşındaki Emine Eksan'a, aynı yönde ilerleyen 35 AOA 415 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Eksan, yola düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sert şekilde yere düşen Eksan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Emine Eksan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Alarmları kurun! Heyecan dolu kura çekimi 11 Mart'ta

Alarmları kurun! Büyük heyecanın günü ve saati belli oldu
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak

Yarın kaderi değişebilir
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle