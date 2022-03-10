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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde Münteha K'nin kullandığı 31 Y 9178 plakalı otomobil ile Alper C. idaresindeki 31 SK 832 motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet, Otomobil, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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