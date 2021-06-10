Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Muhammed Ali Karakuş Sokakta H.M'nin kullandığı 31 LR 236 plakalı motosiklet ile A.Ö. idaresindeki 31 E 6707 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulans ile Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı - HATAY

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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