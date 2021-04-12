Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü sürüklenerek direğe çarptı
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü sürüklenerek direğe çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü sürüklenerek direğe çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, sürüklenip direğe çarparak yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, sürüklenip direğe çarparak yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeni Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden sokağa dönüş yapan Murat O. (37) yönetimindeki 16 P 7261 plakalı otomobil, Macit M. (23) yönetimindeki 16 MA 5356 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü direğe çarparak yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü sürüklenerek direğe çarptı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü sürüklenerek direğe çarptı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü sürüklenerek direğe çarptı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü sürüklenerek direğe çarptı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü sürüklenerek direğe çarptı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü sürüklenerek direğe çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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