Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

12.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:56
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yenice Mahallesi'nde seyreden Talha T. idaresindeki 16 KLG 95 plakalı motosiklet ile İbrahim D'nin kullandığı 16 ALP 620 plakalı otomobil, çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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