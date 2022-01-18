OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te iki caddenin kesiştiği noktada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te iki caddenin kesiştiği noktada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Leyla Atakan Caddesi üzerinden gelen Cezmi T.(41) yönetimindeki 41 EY 456 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nden gelen Cengiz Ç. idaresindeki 41 ADH 475 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Polis ekibi, otomobil sürücüsü Cezmi T.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

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Cumhuriyet Caddesi, Otomobil, Kocaeli, Polis, Güncel, Haber

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