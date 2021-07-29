Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan Furkan U. idaresindeki motosiklet ile Nilüfer M. yönetimindeki 41 FB 327 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Furkan U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Furkan U., hastaneye kaldırıldı. Furkan U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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