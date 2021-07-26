Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğdede Mahallesinde M.Ö. yönetimindeki 31 Y 7786 plakalı otomobil ile F.G'nın kullandığı 31 ABD 476 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - HATAY

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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