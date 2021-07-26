Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çiğdede Mahallesinde M.Ö. yönetimindeki 31 Y 7786 plakalı otomobil ile F.G'nın kullandığı 31 ABD 476 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı