OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü İshak Çiçek(32) yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü İshak Çiçek(32) yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. İshak Çiçek yönetimindeki 34 DMV 108 plakalı motosiklet ile Şaban B. (48) idaresindeki 67 TB 098 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan İshak Çiçek'i özel bir hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü Şaban B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hasan Polatkan Adnan Menderes Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir
Magazin Hülya Avşar Şevval Şahin İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 23:43:58. #1.13#

title