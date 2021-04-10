Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
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Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 617 Sokak'tan Yeni Bağdat Caddesi'ne çıkan Gökhan P. idaresindeki 34 BV 9055 plakalı otomobil, Yeni Bağdat Caddesi üzerinde Gebze istikametine seyir halinde olan Ayhan Ş. yönetimindeki 41 ABE 366 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ayhan Ş. yaralandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayhan Ş., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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