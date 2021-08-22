Otomobil ile çarpışan minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil ile çarpışan minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı

Otomobil ile çarpışan minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de otomobil ile çarpıştıktan sonra şarampole devrilerek takla atan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de otomobil ile çarpıştıktan sonra şarampole devrilerek takla atan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. H.C. yönetimindeki 52 DD 723 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan N.D. yönetimindeki 38 EE 904 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada takla atan minibüsün sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil ile çarpışan minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı
Otomobil ile çarpışan minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

Devrilen traktörün altında kaldı, cesedi 15 saat sonra bulundu
Devrilen traktörün altında kaldı, cesedi 15 saat sonra bulundu
Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Erol Bulut Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobil ile çarpışan minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 23:02:16. #1.14#

title