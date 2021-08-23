Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
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Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bursa'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın savrulup kaldırımda oturan Muhlis Yalçıner'e çarparak ölümüne neden olduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın savrulup kaldırımda oturan Muhlis Yalçıner'e çarparak ölümüne neden olduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yalçıner'in oğluna ait iş yerinin önünde beklerken ticari aracın altında kaldığı yer aldı. Görüntülerde ayrıca kaza yapan sürücülerin Yalçıner'e müdahale etmek yerine kavga ettikleri görüldü.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücüler S.Ç. ile C.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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