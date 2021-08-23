Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haber: Bursa'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın savrulup kaldırımda oturan Muhlis Yalçıner'e çarparak ölümüne neden olduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.