Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı
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Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

BİNGÖL'de, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, takla atarak, tarlaya devrildi.

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı
28.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:27

BİNGÖL'de, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, takla atarak, tarlaya devrildi. Kazada, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bingöl- Diyarbakır yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Feyyaz Çakar yönetimindeki 46 LR 804 plakalı otomobil ile İsmail Demircioğlu'nun kullandığı 43 CFU 541 plakalı hafif ticari araç, Doğanca köyü mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, takla atarak, tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Genç ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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