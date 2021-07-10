Çöp kamyonu otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

Çöp kamyonu otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışıp devrilen çöp kamyonundaki 3 temizlik görevlisi yaralandı.

Çöp kamyonu otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışıp devrilen çöp kamyonundaki 3 temizlik görevlisi yaralandı.

Kaza Serik ilçesine bağlı Belek mahallesinde akşam saat 21: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı istikamete giden Bahri Durmaz'ın kullandığı 07 DBZ 49 plakalı çöp kamyonu ile Kadriye Tan'ın kullandığı 07 ARF 585 otomobil aynı yöne seyir halindeyken çarpıştı. Karşı yönden gelen araca çarpmamak için yoldan çıkan kamyonda bulunan sürücü Durmaz ile diğer temizlik görevlileri Ahmet Kısıkkaya ve Ramazan Kaya yaralandı. Otomobilde bulunan sürücü Kadriye Tan ile yolcular kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından Serik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci