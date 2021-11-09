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Otomobil ile bisiklet çarpıştı; 11 yaşındaki çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile bisiklet çarpıştı; 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin karşı yönden gelen bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin karşı yönden gelen bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Şehit Ayhan Ünver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halindeki Özge K. idaresindeki 11 ABA 420 plakalı otomobili ile karşı istikametten gelen sürücüsü Gholam Ghadir H. (11) olan bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı. Yaralı olan yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

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