Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Adıyaman'da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında Abdurrahman Ş., idaresindeki bisiklet ile Osman A., idaresindeki 27 NU 932 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Abdurrahman Ş., yaralandı. Hafif şekilde yaralanan Abdurrahman Ş'ye, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Abdurrahman Ş., ambulansta yapılan tedavisinin ardından hastaneye gitmek istemedi. Daha sonra olay yerine gelen trafik polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA