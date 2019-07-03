Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile bisiklet çarpıştı.

Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada 10 yaşındaki bisiklet sürücüsü ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre kaza, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin S. idaresindeki 16 KKA 51 plakalı otomobil, 10 yaşındaki Yağızalp D'nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücü yere düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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