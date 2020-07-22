Otomobil ile bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil ile bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 11 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
22.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:01

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 11 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Beylerbeyi Caddesi üzerinde meydana geldi. Saadet A. idaresindeki 11 DV 206 plakalı otomobil ile Utku T.'nin (11) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Ekonomi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş 3. Sayfa
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi 3. Sayfa
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla görüştüm
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla görüştüm
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Cemal Enginyurt Mustafa Destici
Magazin Cenk Eren Deniz Seki Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Gökhan Gönül Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Otomobil ile bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 12:14:01. #1.15#
title