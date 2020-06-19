Otomobil ile beton mikser çarpıştı Rize'nin İkizdere ilçesinde otomobil ile beton mikserin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde otomobil ile beton mikserin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mensur Şanda'nın kullandığı 53 ABC 421 plakalı otomobil, İkizdere-Rize Yolu zorlu elektrik mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen O.Ç. idaresindeki 53 AAF 497 plakalı beton mikser ile çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan Şanda, İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şanda'nın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Mensur Şanda'nın ilçeye bağlı Çamlık köyü muhtarı olduğu belirtildi. Bu arada kaza, olay yerinde bir elektrik santralin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA