Otomobil ile Akülü Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Otomobil ile Akülü Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan akülü bisiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile Akülü Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan akülü bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Ebülfeyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. yönetimindeki 06 BJC 136 plakalı otomobil ile Mehmet K.'nin kullandığı akülü bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan akülü bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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