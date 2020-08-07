Otomobil ikiye bölündü...Can pazarında 2'si ağır 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil ikiye bölündü...Can pazarında 2'si ağır 5 yaralı

Bursa'da sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak ikiye bölündü.

Otomobil ikiye bölündü...Can pazarında 2'si ağır 5 yaralı
07.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:53

Bursa'da sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak ikiye bölündü. Aracın ikiye bölünmesi üzerine yol kenarında bulunan bahçeye uçan 5 kişi sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Bursa-İzmir yolu Paşaçiftliği metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne seyir halindeki 08 DE 666 plakalı aracın sürücüsü Kaan M. (21) direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan H.K. (17), B.İ. (17) ve B.İ. (20), A.K. (17) yol kenarında bulunan Paşaçiftliği'nin bahçesine savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bahçeye savrulan yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otların kesilmesinin ardından sedye ile çıkartılarak ambulansa bindirildi.

Kazanın etkisiyle ikiye bölünen aracın parçaları yola savrulduğu için trafik yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen çekici ve trafik polislerinin yoğun çalışmaları sonrası Bursa-İzmir yolu trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, araç sürücü Kaan M. ve yanında oturan H.K. sağlık durumu ciddiyetini korurken, diğer yaralılarının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

(Gökay Başdan-Mesut Güleç/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Magazin
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu 3. Sayfa
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Magazin
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap Magazin
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi Ekonomi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı Magazin
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Beyrut'u kana bulayan patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
Beyrut'u kana bulayan patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
Hastane ihmali nedeniyle eşini kaybettiğini iddia eden acılı baba: Dört çocuğumla tek başıma kaldım
Hastane ihmali nedeniyle eşini kaybettiğini iddia eden acılı baba: Dört çocuğumla tek başıma kaldım
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Bir haftada bulaşma biter' diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yeşim Salkım Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Süleyman Hurma Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Lübnan Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Otomobil ikiye bölündü...Can pazarında 2'si ağır 5 yaralı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 10:27:15. #1.14#
title